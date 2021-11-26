Новоизбранная премьер Швеции отказалась от должности через несколько часов после назначения

Первая в истории Швеции женщина премьер-министр подала в отставку всего через несколько часов после своего назначения. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон в среду возглавила правительство страны, однако через несколько часов подала в отставку после того, как ее соратник из коалиции ушел из правительства, а ее бюджет не получил поддержки. Вместо этого парламент проголосовал за бюджет, составленный оппозицией, в который входят правые, выступающие против мигрантов.

Магдалена Андерссон - фото из открытых источников

Партия зеленых, являющаяся партнером по коалиции, заявила, что не может принять бюджет, "разработанный совместно с ультраправыми". Позже Андерссон сказала, что надеется снова стать премьер-министром как лидер однопартийного правительства.

"Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда уходит одна партия", — заявила Андерссон.

Напомним, правительство Швеции начнет изучать возможность перехода страны на цифровую валюту, что станет важным шагом для самого безналичного общества в мире. Министр финансовых рынков Пер Болунд сказал, что обзор, начатый в пятницу, как ожидается, будет завершен к концу ноября 2022 года. Дело возглавит Анна Кинберг Батра, бывший председатель финансового комитета Riksbank. Швеция — одна из первых стран в мире, которая рассматривает возможность введения цифровой валюты. Ее центральный банк уже запускает пилотный проект с Accenture Plc по внедрению электронной кроны, основанной на той же технологии блокчейн, которая лежит в основе цифровых валют, таких как биткойн.

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