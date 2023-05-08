Нововведения для россиян: правительство Латвии может депортировать более 20 тысяч граждан РФ

На днях стало известно, что правительство Латвии приготовило для граждан страны-агрессора одно нововведение, которое может повлечь депортацию более 20-ти тысяч граждан РФ. Речь идет о так называемом языковом тесте, который в обязательном порядке должны будут пройти все русскоговорящие жители. В сообщении сказано, что данный ультиматум в большей мере коснется пожилых россиян в возрасте до 75 лет, передает Reuters.

фото тематическое, из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Латвии Дмитрий Трофимов официально заявил, что языковый тест должны пройти порядка 20 тысяч граждан Российской Федерации. В случае, подчеркнул чиновник, если экзамен не будет сдан, всем россиянам предоставят "разумный срок", на протяжении которого они обязаны будут покинуть Латвию, иначе их просто депортируют.

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"Власти России постоянно оправдывали свое нападение на Украину желанием защитить своих граждан, проживающих за границей. И раз эти люди захотели принять гражданство Латвии, они должны будут пройти специальный тест", — говориться в официальном заявлении МИД.

Глава Латвийского национального центра образования Лиене Вороненко говорит, что тест сможет беспроблемно сдать лишь тот человек, который свободно разговаривает на латвийском языке и знает основные фразы и правила.

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