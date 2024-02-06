Новые санкции ЕС: с какими трудностями столкнутся российские дипломаты

Евросоюз планирует ограничить поездки российских дипломатов по стране, в которой они аккредитованы, и таким образом запретить им передвигаться по другим странам Шенгенской зоны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По информации источников, среди дипломатов, знакомых с планом, такое предложение включено в 13-й пакет европейских санкций против России.

Это предложение является давней просьбой Чехии, которая в прошлом году настаивала на прекращении свободы передвижения российских дипломатов. В частности, чешское правительство настаивало, чтобы российским дипломатам выдавали специальные визы и виды на жительство.

Однако, по данным Politico, пока неясно как план будет реализован, ведь поездки внутри Шенгенской зоны зачастую не контролируется. Источники издания отмечают, что Еврокомиссия также расширит списки российских компаний, которым европейские фирмы не могут продавать товары двойного назначения и военную продукцию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – битва за экономическое ослабление РФ продолжается. И пока Евросоюз не решается конфисковать замороженные активы страны-агрессора, а страны Глобального Юга (особенно Китай) активно скупают российские энергоресурсы, Украина ищет свои пути. И, похоже, нашла слабое место РФ, атакуя дронами нефтегазовые объекты на побережье Балтийского моря. Как оцениваете действия Запада и Украины в экономической войне с Россией? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" информировали – почему санкции против РФ оказались беззубыми: что сделать, чтобы ситуация изменилась.



