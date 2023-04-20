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Новых санкций ЕС против России может не быть: в чем причина

По информации Financial Times, в ЕС уже открыто говорят, что достигли лимита санкций против России

сегодня, 13:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В Европейском Союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Новых санкций ЕС против России может не быть: в чем причина

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны ввели 10 пакетов антироссийских санкций. Таким образом ЕС заблокировал почти весь экспорт российской нефти, а также продажу технологий, машин и электротоваров. Также введены персональные санкции, заморожены счета сотен физических и юридических лиц.


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Европейские чиновники в комментарии изданию отмечают, что будущий пакет санкций расширит список подсанкционных лиц, а также закроет так называемые "лазейки" для обхода ограничений.

"Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер", — отметил европейский чиновник.

Некоторые страны ЕС призывают ввести санкции против ядерной энергетики РФ. Это единственная сфера, которая осталась почти нетронутой. Риторика в этом вопросе усиливается после поддержки Германии. Однако Франция и Венгрия выступили против.

Журналисты считают, что ЕС все же введет санкции против руководителей "Росатом", а также российских чиновников, причастных к захвату Запорожской АЭС и похищению украинских детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему экспорт украинского зерна заблокирован – как этим воспользовалась РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало — Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будет в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут коснуться нефти, газа и атомной отрасли. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего, со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Какие ожидания от новых санкционных решений со стороны Запада? Куда и как надо бить, чтобы быстрее положить российскую экономику и, соответственно, военную машину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.ft.com/content/74bb02a0-a8da-4cd2-8a34-e0a05acbe60f
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