Новым президентом Словакии может стать соратник Фицо: что он говорил об Украине

Спикер парламента Словакии и соратник премьера Роберта Фицо Петер Пеллегрини имеет большие шансы стать новым президентом этой страны. Как передает портал "Комментарии", такие результаты показал опрос агентства SANEP, проведенный по заказу телеканала ТАЗ.

Петер Пеллегрини. Фото из открытых источников

Судя по ответам респондентов, в первом туре президентских выборов Пеллегрини мог бы получить 43,9% голосов избирателей. За его основного конкурента – бывшего министра иностранных дел Словакии и экс-посла в США Ивана Корчока – проголосовали бы 32,3% опрошенных.

Во втором туре Пеллегрини мог бы обойти Корчока с разделением голосов в 58% и 42% соответственно.

Кроме того, социологи спрогнозировали, какой может быть явка избирателей. В первом туре она составила бы 50%, во втором – 42%. Сами выборы президента Словакии должны состояться весной 2024 года.

Отметим, после победы на парламентских выборах премьер Словакии Роберт Фицо выступил за прекращение поддержки Украины оружием. В свою очередь Пеллегрини придерживается несколько иной позиции. По его словам, решение о прекращении военной поддержки Украины должно повлиять только на передачу собственных вооружений, а не на их продажу. Пеллегрини считает, что, если заказы сделаны на коммерческой основе, то это только плюс, потому как речь идет о поддержке словацкой промышленности.

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