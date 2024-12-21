Новый рекорд: что ЕС активно закупает в РФ, спонсируя войну против Украины

Европейский Союз получил 16,5 млн тонн сжиженного природного газа к середине декабря, несмотря на усилия по сокращению поставок из России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Financial Times".

Европа наращивает импорт сжиженного газа. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, 16,5 млн тонн сжиженного природного газа выше прошлогоднего показателя в 15,18 млн тонн, по данным поставщика данных о сырьевых товарах Kpler. Этот объем также превышает последний рекордный показатель в 15,21 млн тонн, импортированный в 2022 году.

"То, что мы наблюдаем в этом году, вызывает удивление. Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем", — указала аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.

Отмечается, что после начала полномасштабной войны в Украине ЕС поставил задачу прекратить импорт любого российского ископаемого топлива к 2027 году, однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.

В отличие от импорта газа по трубопроводам, который сократился до минимума, и российской нефти, и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ по-прежнему разрешен и растет, что свидетельствует о том, что "паникующая" Европа все еще пытается отучить себя от более дешевых поставок, говорит эксперт.

Аналитики отмечают рост закупок российского СПГ на спотовом рынке в этом году — 33% импорта СПГ российского происхождения в ЕС было осуществлено по спотовым контрактам в этом году, по сравнению с 23% в прошлом году, сообщает Rystad Energy, энергетическая консалтинговая компания.

Такие компании, как Shell и Equinor, заявили, что не будут покупать российский СПГ на спотовом рынке. Другие трейдеры говорят, что после начала военного противостояния в контракты на поставку спотовых грузов часто включаются пункты, гарантирующие, что СПГ "не российского происхождения".

При этом в публикации говорится, что не весь российский СПГ, ввозимый в Европу, потребляется в регионе, часть перегружается и отправляется в другие регионы мира. Объемы поставок во Францию в этом году резко возросли, почти удвоившись по сравнению с 2023 годом. По данным компании Kpler, более половины поставок пришлось на импортный терминал в Дюнкерке.

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