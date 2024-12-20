У Эрдогана довольны: США таки дали добро на ослабление санкций против РФ

В Турции заявили, что США предоставили Анкаре "исключение" из санкций против "Газпромбанка". Это позволит стране оплачивать импорт российского природного газа без нарушения международных ограничений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил изданию, что после ряда переговоров с представителями США страна "получила разрешение" продолжать расчеты через "Газпромбанк".

Отмечается, что это решение снимает "потенциальную угрозу" санкций для Турции, которая до сих пор покрывает более трети своих потребностей в природном газе за счет поставок из России.

В "Bloomberg" отметили, что Министерство финансов США пока не предоставило комментариев по ситуации.

Стоит отметить, ранее в Венгрии выступили с аналогичным заявлением. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США предоставили "исключение" из санкций против "Газпромбанка", что позволит Будапешту продолжать платить России за газ через этот банк.

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Отмечалось, что во время переговоров американской делегации во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном с турецкой стороной в Анкаре представители Турции подняли вопрос о смягчении санкций против "Газпромбанка".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Турции похвастались, как указали России и Ирану ни их место в Сирии.



