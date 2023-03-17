Новый рекорд: стало известно, сколько снарядов страны ЕС могут передать Украине

Несколько стран Евросоюза хотят конкретизировать инициативу о совместной закупке боеприпасов для Украины. Они предлагают передать миллион артиллерийских снарядов до конца года. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Handelsblatt".

Снаряды. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В материале говорится, что в проекте выводов саммита ЕС, который состоится 23-24 марта, как раз идет речь о необходимости предоставления Украине большого количества снарядов. Сейчас такую инициативу о конкретных обещаниях насчет поставок боеприпасов уже поддержали страны Балтии, Польша, Финляндия, Румыния.

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В документе также содержится призыв к странам немедленно предоставить боеприпасы, в том числе при помощи совместных закупок.

По данным "Handelsblatt", формулировка документа еще не утверждена окончательно и может измениться до начала саммита.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин на встрече с олигархами страны-агрессора пытался оправдать войну в Украине и призвал вкладывать деньги в рф. При этом зачем-то выдал советскую частушку о девочке-припевочке, которая не знает, но любит Ленина. Что можно сказать об этой встрече? Осталось ли у олигархов пространство для маневра, учитывая то, как всех заклеймил этой войной Путин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



