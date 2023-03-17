Итоги встречи Путина с бизнесом: зачем она была нужна – что попросил Кремль

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с олигархами страны-агрессора пытался оправдать войну в Украине и призвал вкладывать деньги в рф. При этом зачем-то выдал советскую частушку о девочке-припевочке, которая не знает, но любит Ленина. Что можно сказать об этой встрече? Осталось ли у олигархов пространство для маневра, учитывая то, как всех заклеймил этой войной Путин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский бизнес не готов нести солидарную ответственность с руководством рф за развязанную войну

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что это не первое обращение российских властей к бизнесу с начала широкомасштабного вторжения.

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Были заявления о необходимости разовых платежей в госбюджет рф с целью покрыть дефицит. Были обращения к осевшим за рубежом олигархам по поводу того, чтобы они возвращались в россию (при этом звучали заверения, что источники происхождениях их средств исследоваться не будут)", – отмечает эксперт. "Уже были призывы решать вопросы безопасности силами предпринимателей. Например, покупать системы ПВО

По его мнению, то, что подобные заявления участились, говорит об одном – российский бизнес не готов нести солидарную ответственность с руководством рф за развязанную войну. Он активно уходит из страны.

"И то, что мы сейчас видим в исполнении руководства российской федерации – это попытка хоть каким-то способом затормозить этот уход, – поясняет Олег Пендзин. – Не думаю, что это даст какой-то положительный для Кремля результат. Потому что бизнес, в первую очередь, думает о прибыли. А вопросы, связанные с политическими амбициями властей, его вряд ли интересуют".

Российские власти одновременно повышают налоговую нагрузку на бизнес – и требуют от бизнеса инвестиций

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран отмечает, что россияне сегодня испытывают большой дефицит финансов. Под действием санкций сократились доходы от нефте-газового сектора, который еще год назад был главным источников средств для субсидирования подсанкционных отраслей. В отдаленных регионах начались задержки по выплате зарплат бюджетникам. Есть проблемы с финансированием инвестиционных проектов и даже исполнением обязательств некоторыми госкомпаниями.

"Поэтому власти из всех сил стараются найти деньги на войну, – поясняет экономист. – Российский Минфин вводит дополнительный специальный налог на прибыль в размере 5% от сумы прибыли 2021-2022 гг которая превышает суму прибыли в 2019-2020 гг. Также бизнес активно агитируют за "добровольные пожертвования", больше делать инвестиций в экономику рф".

2023 год с позиций инвестиций для рф будет провальным, уверен Виталий Шапран. Поэтому внезапно похудевшему портфелю инвестпроектов ищут замену. Но вряд ли найдут.

"Ситуация выглядит несколько нелогичной, российские власти одновременно повышают налоговую нагрузку на бизнес – и требуют от бизнеса инвестиций. Обычно такие "хотелки" ничем хорошим для экономики не заканчиваться", – подчеркивает эксперт.

Представители бизнеса увидели, что дальше с такой властью будут только хуже

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Это явно была вынужденная встреча. И не факт, что инициатором являлся именно Кремль. Крупный бизнес, похоже, хотел вообще убедиться, жив ли Путин. Судя по тому, что мы видим на ТВ, двойники у него, действительно, есть. И олигархи, возможно, хотели просто понять в личном общении – кто вообще правит, насколько адекватен этот человек. Кроме того, им важно другое понимание. А именно – что дальше, куда движется страна, каковы перспективы? Из-за войны, в которую всех втравил Путин, они несут огромные издержки. Потеря части бизнеса, сорванные контракты, аресты счетов, имущества, санкции и так далее. Им важно понимать – есть ли просвет. Но судя по тому, что они услышали, просвета нет".

Путин, отмечает эксперт, дал понять, что надо делиться – больше. Мол, давайте вкладываться в социальные проекты, давайте возвращать деньги, инвестировать в страну.

"Прямой намек, что олигархи – плохие патриоты, потому что мало дают на войну. Такая себе коммунистическая продразверстка в новых реалиях, – проводит аналогии Тарас Загородний. – При этом никакой картинки будущего Пути не обрисовал. Ну, а эти его приблатненные и "совковые" прикольчики уже не действуют и на обычный люд. Не говоря уж о банкирах и олигархах. Думаю, они увидели, что дальше с такой властью будут только хуже... И, что если так продолжать, то их просто сильнее будут давить и "доить". Вопрос – как они намерены действовать дальше. И тут логичнее не искать пути обхода санкций, а – скинуться и решить проблему, которая сидит в Кремле. Потому что пока Путин находится при власти, война, уничтожающая как Украину, так и россию, будет продолжаться".

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