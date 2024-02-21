logo

BTC/USD

51233.00

ETH/USD

2918.25

LTC/USD

68.48

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Новый санкционный пакет ЕС: удалось ли Венгрии выполнить задание Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый санкционный пакет ЕС: удалось ли Венгрии выполнить задание Кремля

По информации СМИ, Венгрии не удалось снять санкции ЕС с трех российских олигархов

сегодня, 13:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Постоянные представители ЕС одобрили продление текущих санкций против России и Беларуси на полгода, не поддержав попытку Венгрии исключить из списков имена трех российских олигархов, в частности, Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

Новый санкционный пакет ЕС: удалось ли Венгрии выполнить задание Кремля

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Послы ЕС также договорились о продлении санкций против более 1900 российских и белорусских физических и юридических лиц еще на 6 месяцев", – говорится в сообщении.

По данным журналиста, Венгрия хотела исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина-младшего, но снова потерпела неудачу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Евросоюзе находится на финишной прямой согласование 13-го пакета санкций против России. Главный противник подобных инициатив – Венгрия – уже заявила, что не будет блокировать новый пакет. Мол, все его элементы, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты. Вероятно, речь идет о китайских компаниях, которые ранее хотел наказать ЕС за помощь РФ. Между тем, в США готовятся ввести санкции против Китая за поддержку войны России против Украины. При этом известно, что Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, которая, в свою очередь, делает их из российского сырья. О чем говорит ситуация с санкциями накануне второй годовщины вторжения РФ в Украину? Какие выводы следует сделать – какие шаги предпринять для более эффективных ударов по агрессору? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему санкции против РФ не останавливают войну: что происходит вокруг нового санкционного пакета.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости