Новый санкционный пакет ЕС: удалось ли Венгрии выполнить задание Кремля

Постоянные представители ЕС одобрили продление текущих санкций против России и Беларуси на полгода, не поддержав попытку Венгрии исключить из списков имена трех российских олигархов, в частности, Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Послы ЕС также договорились о продлении санкций против более 1900 российских и белорусских физических и юридических лиц еще на 6 месяцев", – говорится в сообщении.

По данным журналиста, Венгрия хотела исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина-младшего, но снова потерпела неудачу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Евросоюзе находится на финишной прямой согласование 13-го пакета санкций против России. Главный противник подобных инициатив – Венгрия – уже заявила, что не будет блокировать новый пакет. Мол, все его элементы, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты. Вероятно, речь идет о китайских компаниях, которые ранее хотел наказать ЕС за помощь РФ. Между тем, в США готовятся ввести санкции против Китая за поддержку войны России против Украины. При этом известно, что Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, которая, в свою очередь, делает их из российского сырья. О чем говорит ситуация с санкциями накануне второй годовщины вторжения РФ в Украину? Какие выводы следует сделать – какие шаги предпринять для более эффективных ударов по агрессору? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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