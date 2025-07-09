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Нужно готовиться к худшему: европейцев напугали страшными планами Путина

Фон дер Ляен осудила беспрецедентный ночной удар России по украинским городам 9 июля

9 июля 2025, 19:10
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Клименко Елена

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Европейский Союз не может полагаться на других в вопросах защиты континента. Она подчеркнула, что угроза России остается высокой, а война в Украине продолжается, сообщает The Guardian.

Нужно готовиться к худшему: европейцев напугали страшными планами Путина

Фото: из открытых источников

"Оборона Европы — это исключительно наше дело, мы не можем рассчитывать на постороннюю поддержку", — заявила фон дер Ляен.

Она резко осудила масштабную ракетно-дроновую атаку России на украинские города в ночь на 9 июля. По ее мнению, конфликт далёк от завершения, а российская опасность все еще существует.

"Мы ясно видим, что война продолжается, а угроза со стороны России никуда не исчезла", — добавила она.

Глава Еврокомиссии также анонсировала планы по значительному увеличению инвестиций в сферу обороны — предусмотрено до 800 миллиардов евро инвестиций и 150 миллиардов евро ссуд для совместных закупок военной техники.

"Это не только улучшит безопасность, но и создаст новые рабочие места в Европе", — подчеркнула фон дер Ляен.

Она предостерегла, что Россия активно обновляет свой военный потенциал и если Европа будет затягивать с инвестициями, то средства будут направлены за пределы ЕС.

Этой ночью российские войска совершили массированный обстрел Украины с использованием сотен дронов и ракет, поражая Киев и другие города, особенно в западных регионах. По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 741 средство воздушного нападения, из них 728 – беспилотники.

Как уже писали "Комментарии", Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. рассматривает возможность использования нефтепровода Одесса-Броды, соединяющего украинский порт с польской границей. В Будапеште считается эта инфраструктура ключевой для диверсификации нефтяных поставок. По словам Саболча Пал Сабо, старшего вице-президента Mol по управлению цепью снабжения, этот маршрут позволит импортировать нефть из разных мировых источников.



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