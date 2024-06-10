О чем говорят результаты выборов в Европарламент: чего ждать Украине

Выборы в Европарламент показали, что политический ландшафт Европы еще держится вместе — несмотря на значительные внешние землетрясения, считает политолог Сергей Таран. По его словам, центристы укрепили свои позиции, и это хорошо. Две ключевые партии Европарламента — Европейская народная партия и Социал-демократы, по всей видимости, вновь создадут скелет большинства, а Урсула фон дер Ляен имеет шансы сохранить свой пост, подчеркнул политолог.

Европарламент

Впрочем, по его словам, рост ультраправых – это тревожный, но ожидаемый результат.

"Однако важно понимать, что понятие "правые" в европейском контексте — это очень широкое понятие. К правым группам относят и партию проукраинского премьера Италии Мелони, и непроукраинскую Марин Ле Пен из Франции, и пророссийскую немецкую "Альтернативы", и польскую "Право и справедливость" Дуды. Все эти группы ни в коем случае не смогут создать системную альтернативу центристам. Их максимальная цель – суметь заблокировать решение парламента. Но опять же – это цель не у всех",

– подчеркнул политолог.

При этом, как говорит Таран, выборы показали, что поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона – это самая плохая новость для Украины. По его словам, отныне из-за досрочных выборов президент сосредоточится преимущественно на внутренних вопросах и будет меньше заниматься решительными внешнеполитическими инициативами.

Что касается Венгрии, говорит политолог, то оппозиция главе правительства Виктору Орбану становится сильнее, монополизации власти Избрана в Венгрии не будет.

А вот в Германии растет популярность Альтернативы, но вместе с тем происходит и рост оппозиционного ХДС, лидер которого Фридрих Мерц, поддерживает, в частности, предоставление Украине немецких крылатых ракет, подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавляет он, в Италии победила партия главы правительства Джорджии Мэлони. Как для уязвимой к популизму Италии доминирование Мелони – это неплохой результат с точки зрения украинских интересов. Вместе с тем, победа Дональда Туска в Польше означает более активную внешнюю политику Варшавы и усиление ее сотрудничества с Брюсселем, и это хороший знак.

"В целом, в Европе все основные решения все равно принимаются на уровне национальных парламентов. Европарламент – скорее символическую роль. Однако перед Европой сейчас встают более серьезные вызовы, чем 5 лет назад. Евросоюзу нужно реформироваться, чтобы обеспечить безопасность на континенте даже при изоляции США. А потому европарламентариям будет трудно — при условии усиления ультраправых партий им будет сложно сформировать единую и централизованную политику безопасности — главный вызов, который будет стоять перед новым/старым большинством Европарламента",

– отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что выборы в Европарламент всколыхнули ЕС.



