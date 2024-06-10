О чем говорят результаты выборов в Европарламент: чего ждать Украине

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Ткачик Олеся
Выборы в Европарламент показали, что политический ландшафт Европы еще держится вместе — несмотря на значительные внешние землетрясения, считает политолог Сергей Таран. По его словам, центристы укрепили свои позиции, и это хорошо. Две ключевые партии Европарламента — Европейская народная партия и Социал-демократы, по всей видимости, вновь создадут скелет большинства, а Урсула фон дер Ляен имеет шансы сохранить свой пост, подчеркнул политолог.
Европарламент
Впрочем, по его словам, рост ультраправых – это тревожный, но ожидаемый результат.
При этом, как говорит Таран, выборы показали, что поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона – это самая плохая новость для Украины. По его словам, отныне из-за досрочных выборов президент сосредоточится преимущественно на внутренних вопросах и будет меньше заниматься решительными внешнеполитическими инициативами.
Что касается Венгрии, говорит политолог, то оппозиция главе правительства Виктору Орбану становится сильнее, монополизации власти Избрана в Венгрии не будет.
А вот в Германии растет популярность Альтернативы, но вместе с тем происходит и рост оппозиционного ХДС, лидер которого Фридрих Мерц, поддерживает, в частности, предоставление Украине немецких крылатых ракет, подчеркнул эксперт.
Кроме того, добавляет он, в Италии победила партия главы правительства Джорджии Мэлони. Как для уязвимой к популизму Италии доминирование Мелони – это неплохой результат с точки зрения украинских интересов. Вместе с тем, победа Дональда Туска в Польше означает более активную внешнюю политику Варшавы и усиление ее сотрудничества с Брюсселем, и это хороший знак.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что выборы в Европарламент всколыхнули ЕС.
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