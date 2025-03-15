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О членстве Украины в ЕС придется забыть: Орбан поставил жесткий ультиматум европейцам

Одиозный премьер требует раз и навсегда отказаться о перспектив членства Украины в ЕС

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Среди его требований – отказ принимать Украину в ЕС. Как передает портал "Комментарии", свои требования Виктор Орбан изложил у себя в Facebook.

О членстве Украины в ЕС придется забыть: Орбан поставил жесткий ультиматум европейцам

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер Венгрии опубликовал сообщение в Facebook с подписью "Чего венгерский народ хочет от Брюсселя". В нем он изложил 12 требований. Среди них: мы хотим Европу наций (это перекликается с заявлением Илона Маска, который ранее советовал немцам "вспомнить, что они прежде всего немцы, а уже потом европейцы); мы хотим равенства перед законом для всех государств-членов; верните странам-членам незаконно отобранные полномочия; национального суверенитета, сильного права вето для национальных правительств; исключить агентов Сороса из Еврокомиссии, а коррумпированных лоббистов — из Европарламента; "не зарывать будущее наших внуков" и отменить долг ЕС; не мешать нашей Национальной гвардии защищать наши границы. Не принимать мигрантов, забрать от нас нелегалов; "коррумпированные" доллары и евро не должны попадать в страны-члены ЕС; запретить "неестественное" перевоспитание наших детей; мы хотим защитить христианское наследие Европы; мы требуем мира в Европе; Союз, но без Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — решительное нежелание Будапешта продлить ряд санкций ЕС против России в последние дни привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия готова финансировать оборонные амбиции Европы, однако выступает против использования для этого общего долга ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, говорится в материале Bloomberg.




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Источник: https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/pfbid0VYHBbypPB6ZLutfVMS6kHMFcwtCq3SVfabu5UNL2zY9eT5AEEiUYf34UB2BWx7z4l?__cft__%5B0%5D=AZUUwDPQo1_K7ErHTg1CelgQtcFjBVWXjLpbc29auyGFhscoF9u-qxPU06LYpA7_z-gKzPIX0kdyOicCASSmZrlLEI8VuNkEDVvI3tf5ra-0auvm0qGEwkdbteZV4
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