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Орбан вновь против всех: какую инициативу обещает блокировать Будапешт

Виктор Орбан подтвердил, что Венгрия проголосует против совместного финансирования обороны ЕС

сегодня, 12:25
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Кравцев Сергей

Венгрия готова финансировать оборонные амбиции Европы, однако выступает против использования для этого общего долга ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, говорится в материале Bloomberg.

Орбан вновь против всех: какую инициативу обещает блокировать Будапешт

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства отметил, что этот вопрос, скорее всего, решится на следующей неделе на саммите лидеров ЕС, где ожидаются "тяжелые" переговоры на эту тему.

Авторы публикации отметили, что законодатели Орбана закрепили в конституции, что для одобрения совместного финансирования ЕС Венгрии нужно большинство в две трети голосов в парламенте.

"Хотя это не является проблемой для Орбана – он имеет необходимое большинство для принятия любого закона – он заявил, что будет призывать законодателей проголосовать против этого на сессии, которая должна состояться до начала саммита ЕС 20 марта", — подчеркнули в издании.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия пригрозила заблокировать продление европейских санкций против около 2000 россиян, если из списка не исключат миллиардера Михаила Фридмана. Об этом пишет "Financial Times".

Кроме Венгрии, исключение Фридмана из списка поддерживает только Люксембург. В прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne, требуя возмещения ущерба, связанного с санкциями, на сумму $15,8 млрд. Первоначально Венгрия требовала снятия санкций с восьми россиян, в том числе Алишера Усманова и бизнес-партнера Фридмана Петра Авена, но в итоге в списке остался только Фридман. 

15 марта – последний день, когда Евросоюз должен продлить санкции против лиц и организаций, причастных к российской агрессии против Украины. Венгрия до сих пор не дала согласия.




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