О партнерстве придется забыть: ЕС сделал жесткое предупреждение Израилю

Европейский Союз призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию против террористической группировки ХАМАС в городе Рафах, что в секторе Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС.

Израиль и ЕС. Фото: из открытых источников

В своем заявлении Жозеп Боррель призвал Израиль воздержаться от дальнейшего обострения "и без того ужасной гуманитарной ситуации в Газе" и вновь открыть КПП Рафах.

"Если Израиль продолжит свою военную операцию в Рафахе, это неизбежно приведет к значительному ухудшению отношений ЕС с Израилем", – говорится в сообщении.

Жозеп Боррель отметил, что эта операция еще больше нарушает распределение гуманитарной помощи в Газе и приводит к увеличению внутреннего перемещения, угрозы голода и человеческих страданий.

"Хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, Израиль должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность гражданского населения", – говорится в заявлении.

Жозеп Боррель указал, что согласно международному гуманитарному праву Израиль должен разрешить и способствовать беспрепятственному прохождению гуманитарной помощи для гражданского населения.

В то же время он также осудил нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, которое еще больше усложнило доставку гуманитарной помощи в Газу.

"Мы призываем все стороны удвоить свои усилия для достижения немедленного прекращения огня и безусловного освобождения всех заложников, которых удерживает ХАМАС", – подчеркнул верховный представитель Евросоюза.

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