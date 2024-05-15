О партнерстве придется забыть: ЕС сделал жесткое предупреждение Израилю

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Кравцев Сергей
Европейский Союз призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию против террористической группировки ХАМАС в городе Рафах, что в секторе Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС.
Израиль и ЕС. Фото: из открытых источников
В своем заявлении Жозеп Боррель призвал Израиль воздержаться от дальнейшего обострения "и без того ужасной гуманитарной ситуации в Газе" и вновь открыть КПП Рафах.
Жозеп Боррель отметил, что эта операция еще больше нарушает распределение гуманитарной помощи в Газе и приводит к увеличению внутреннего перемещения, угрозы голода и человеческих страданий.
Жозеп Боррель указал, что согласно международному гуманитарному праву Израиль должен разрешить и способствовать беспрепятственному прохождению гуманитарной помощи для гражданского населения.
В то же время он также осудил нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, которое еще больше усложнило доставку гуманитарной помощи в Газу.
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