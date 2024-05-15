logo

BTC/USD

64161.84

ETH/USD

2950.76

LTC/USD

80.07

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС О партнерстве придется забыть: ЕС сделал жесткое предупреждение Израилю
commentss НОВОСТИ Все новости

О партнерстве придется забыть: ЕС сделал жесткое предупреждение Израилю

Евросоюз предупредил Израиль, что продолжение операции в Рафахе приведет к ухудшению отношений

сегодня, 14:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Европейский Союз призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию против террористической группировки ХАМАС в городе Рафах, что в секторе Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС.

О партнерстве придется забыть: ЕС сделал жесткое предупреждение Израилю

Израиль и ЕС. Фото: из открытых источников

В своем заявлении Жозеп Боррель призвал Израиль воздержаться от дальнейшего обострения "и без того ужасной гуманитарной ситуации в Газе" и вновь открыть КПП Рафах.

"Если Израиль продолжит свою военную операцию в Рафахе, это неизбежно приведет к значительному ухудшению отношений ЕС с Израилем", – говорится в сообщении.

Жозеп Боррель отметил, что эта операция еще больше нарушает распределение гуманитарной помощи в Газе и приводит к увеличению внутреннего перемещения, угрозы голода и человеческих страданий.

"Хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, Израиль должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность гражданского населения", – говорится в заявлении.

Жозеп Боррель указал, что согласно международному гуманитарному праву Израиль должен разрешить и способствовать беспрепятственному прохождению гуманитарной помощи для гражданского населения.

В то же время он также осудил нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, которое еще больше усложнило доставку гуманитарной помощи в Газу.

"Мы призываем все стороны удвоить свои усилия для достижения немедленного прекращения огня и безусловного освобождения всех заложников, которых удерживает ХАМАС", – подчеркнул верховный представитель Евросоюза.

Читайте также на портале "Комментарии" — МУС готовит ордер на арест премьера Израиля: сенсационные подробности от Times.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости