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МУС готовит ордер на арест премьера Израиля: сенсационные подробности от Times

Нетаньяху хотят судить за войну в секторе Газа

сегодня, 23:03
Автор:
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Марьян Ощановский
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Международный уголовный суд, вероятно, готов выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников Израиля за войну в Газе.

МУС готовит ордер на арест премьера Израиля: сенсационные подробности от Times

МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху. Фото из открытых источников

По данным газеты The Times, кроме Биньямина Нетаньяху, ордера могут выписать на министра обороны Израиля Йоава Галланта, начальника генерального штаба ЦАХАЛ и сотрудников израильских служб безопасности.

По информации газеты, соответствующие решения МКС может принять на следующей неделе.

Биньямин Нетаньяху заявил, что любые решения МКС по Газе не повлияют на действия Израиля, но "создадут опасный прецедент".

Израиль не является участником Международного уголовного суда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/netanyahu-icc-israel-war-gaza-q33h33m8r
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