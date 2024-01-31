Обещание будет соблюдено наполовину. Боррель рассказал, сколько Украина получит снарядов к марту

Украина до марта получит не все снаряды, обещанные ей Европейским Союзом, об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.

Европейцы планируют нарастить производство снарядов

По его словам, сейчас Украине, начиная с марта 2023 года, было предоставлено 330 тыс снарядов из обещанного миллиона. В основном эти снаряды были переданы из европейских запасов.

"До марта, по состоянию на сегодняшний день, я ожидаю, что эта цифра будет увеличена на дополнительные 200 тысяч"

, – подчеркнул Боррель.

То есть, подчеркнул вице-президент ЕК, Украине в целом предоставят 524 тыс. артиллерийских снарядов. По его словам, они будут переданы благодаря индивидуальным и общим закупкам, а также из имеющихся запасов.

Вместе с тем, Боррель выразил убеждение, что до конца этого года, согласно плановым поставкам, Украина получит более одного миллиона снарядов. В частности, планируется изготовить еще 630 тыс. артиллерийских снарядов, но окончательная цифра нуждается в подтверждении.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что производственные мощности в странах-членах ЕС выросли на 40% со времени начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы были на очень низком уровне нашей технологической и промышленной базы обороны",

— сказал Боррель и выразил убеждение, что производственные мощности нужно и дальше наращивать.

Напомним, "Комментарии" писали о том, почему ЕС оказался не готов передать Украине миллион снарядов. Эксперты подчеркивали, что трудности, с которыми сталкиваются Украина и ЕС в вопросах поставок нам боеприпасов, имеют объективные причины. В частности, производственные мощности по изготовлению снарядов не могут быть запущены быстро. А склады – истощены.



Кроме того, как писали "Комментарии", глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что партнеры Украины не выполняют ключевое обещание в контексте поставок именно снарядов.