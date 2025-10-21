logo

Обмен территорий на мир в Украине: ЕС определился с четкой позицией
commentss НОВОСТИ Все новости

Обмен территорий на мир в Украине: ЕС определился с четкой позицией

Кая Каллас напомнила о международном праве, которое никто не может нарушать

21 октября 2025, 07:12
Кравцев Сергей

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина не должна отдавать свои территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Обмен территорий на мир в Украине: ЕС определился с четкой позицией

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Общаясь с представителями СМИ в Люксембурге после встречи министров иностранных дел стран ЕС, Каллас четко очертила свою позицию о недопустимости торговли украинскими территориями.

"Если мы просто отдадим территории, это будет сигналом для всех, что можно применить силу против соседей и получить все, что хочешь. Я считаю, что это очень опасно. Именно поэтому мы имеем международное право, чтобы никто так не делал", – отметила топ-дипломат ЕС.

СМИ отмечает, ранее главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать Донбасс в рамках соглашения о прекращении огня. Сам Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия "сохранит часть территории", которую захватила во время войны.

По словам одного из источников Politico, после встречи в Белом доме, лидеры ЕС выразили поддержку Зеленскому. В то же время европейские лидеры были осторожными в своих заявлениях относительно того, должна ли Украина сохранить абсолютно всю свою территорию в рамках потенциального мирного соглашения.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Украину заставляют отдать Донбасс: может ли это сорвать переговоры в Будапеште. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Источник: https://www.politico.eu/article/eu-kaja-kallas-pushes-back-on-donald-trump-demand-ukraine-cede-territory-to-russia-vladimir-putin/
