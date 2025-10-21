Обмін територій на мир в Україні: ЄС визначився із чіткою позицією

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Україна не повинна віддавати свої території в рамках будь-якої мирної угоди з Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico".

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Спілкуючись із представниками ЗМІ у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, Каллас чітко окреслила свою позицію щодо неприпустимості торгівлі українськими територіями.

"Якщо ми просто віддамо території, це буде сигналом для всіх, що можна застосувати силу проти сусідів та отримати все, що хочеш. Я вважаю, що це дуже небезпечно. Саме тому ми маємо міжнародне право, щоб ніхто так не робив", – наголосила топ-дипломат ЄС.

ЗМІ зазначає, що раніше головний переговорник Трампа Стів Уіткофф запропонував президенту України Володимиру Зеленському віддати Донбас у рамках угоди про припинення вогню. Сам Трамп у неділю інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що Росія "збереже частину території", яку захопила під час війни.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським минулої п'ятниці головний переговорник Дональда Трампа Стів Віткофф закликав Україну віддати Росії весь Донбас у рамках угоди про припинення вогню. Згодом і президент США в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що Росія збереже частину території, яку вона захопила під час війни.

За словами одного з джерел Politico, після зустрічі у Білому домі лідери ЄС висловили підтримку Зеленському. Водночас європейські лідери були обережними у своїх заявах щодо того, чи має Україна зберегти абсолютно всю свою територію в рамках потенційної мирної угоди.

