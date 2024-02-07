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Главная Новости Мир ЕС "Очень впечатлен": в ЕС удивлены возможностями Украины по производству дронов
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"Очень впечатлен": в ЕС удивлены возможностями Украины по производству дронов

В ЕС убеждены, что Украина может стать одним из мировых лидеров в сфере производства беспилотников

сегодня, 21:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украина имеет поразительные мощности по производству высококачественных дронов в большом количестве. Это позволит ей в конце войны быть на передовых позициях в сфере производства дронов, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Киеве.

"Очень впечатлен": в ЕС удивлены возможностями Украины по производству дронов

Боррель посетил украинские заводы по производству дронов. Фото из открытых источников

Высокий представитель ЕС сообщил, что посещал несколько украинских заводов по производству беспилотников и был очень поражен способностью инженеров производить высококачественные дроны в большом количестве.

"В конце войны Украина будет на передовых позициях. Это невероятно. Нужно учитывать, как Украина смогла из ничего получить за год такие мощности для производства самых сложных и эффективных дронов", – сказал Жозеп Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3824036-borrel-pro-virobnictvo-droniv-naprikinci-vijni-ukraina-bude-na-peredovih-poziciah.html
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