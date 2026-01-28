Один из главных партнеров Украины в ЕС поддержал танкер "теневого флота" России: детали

Испанский спасательный корабль сопроводил нефтяной танкер Chariot Tide, который находится под санкциями Европейского Союза за перевозку российской нефти, до марокканского порта Танжер-Мед, сообщает Reuters со ссылкой на данные испанского торгового морского ведомства.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

В ведомстве не объяснили, почему судно не задержали. В письме для журналистов отмечается, что 22 января у танкера вышел из строя двигатель, и он дрейфовал в международных водах на 33 морские мили южнее города Альмерия. Испанские власти ограничились сопровождением Chariot Tide до безопасного порта.

По данным отраслевых источников, судно ходит под флагом Мозамбика и ранее называлось Marabella Sun. С ноября 2024 года оно находится в санкционном списке ЕС за помощь России в экспорте нефти "с использованием нестандартных и рискованных методов судоходства", а также под санкциями Великобритании.

Reuters напоминает, что в настоящее время "теневой флот" насчитывает от 1200 до 1600 танкеров. Они помогают обходить ограничения и продавать нефть странам Азии, в том числе Китаю и Индии. Эксперты указывают, что аналогичные схемы применяют и другие государства, такие как Венесуэла и Иран.

Случай с Chariot Tide вновь показывает сложности международного контроля за санкциями и риски для глобального рынка нефти, где "теневые" перевозчики продолжают играть ключевую роль.

Читайте также на портале "Комментарии" — США задержали судно Sagitta, входящее в теневой флот России. Это уже седьмой задержанный танкер. Кому это сигнал от США? Может ли подавление теневого флота России создать серьезные экономические проблемы для Москвы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



