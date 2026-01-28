logo_ukra

Один із головних партнерів України в ЄС підтримав танкер "тіньового флоту" Росії: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Один із головних партнерів України в ЄС підтримав танкер "тіньового флоту" Росії: деталі

Нафтовий «тіньовий флот» продовжує обходити санкції ЄС та Великобританії, незважаючи на міжнародний тиск

28 січня 2026, 11:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Іспанський рятувальний корабель супроводив нафтовий танкер Chariot Tide, який перебуває під санкціями Європейського Союзу за перевезення російської нафти до марокканського порту Танжер-Мед, повідомляє Reuters з посиланням на дані іспанського торгового морського відомства.

Один із головних партнерів України в ЄС підтримав танкер "тіньового флоту" Росії: деталі

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

У відомстві не пояснили, чому судно не затримано. У листі для журналістів зазначається, що 22 січня у танкера вийшов з ладу двигун, і він дрейфував у міжнародних водах на 33 морські милі на південь від міста Альмерія. Іспанська влада обмежилася супроводом Chariot Tide до безпечного порту.

За даними галузевих джерел, судно ходить під прапором Мозамбіку і раніше називалося Marabella Sun. З листопада 2024 року воно перебуває в списку санкцій ЄС за допомогу Росії в експорті нафти "з використанням нестандартних і ризикованих методів судноплавства", а також під санкціями Великобританії.

Reuters нагадує, що зараз "тіньовий флот" налічує від 1200 до 1600 танкерів. Вони допомагають обходити обмеження та продавати нафту країнам Азії, зокрема Китаю та Індії. Експерти зазначають, що аналогічні схеми застосовують і інші держави, такі як Венесуела та Іран.

Випадок з Chariot Tide знову показує складності міжнародного контролю за санкціями та ризики для глобального ринку нафти, де тіньові перевізники продовжують відігравати ключову роль.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США затримали судно Sagitta, що входить до тіньового флоту Росії. Це вже сьомий затриманий танкер. Кому це сигнал від США? Чи може придушення тіньового флоту Росії створити серйозні економічні проблеми для Москви? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.




