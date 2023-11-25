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Один из лидеров ЕС назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом"

Роберт Фицо заявил, что его страна не видит эффективности в политике санкций против России

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время визита в Прагу в очередной раз повторил, что не изменит своего решения, выступая против поставок оружия Украине для противостояния российской агрессии. Более того, Братислава уже сейчас выступает за переговоры между Киевом и Москвой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Фицо сделал на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой, которую транслировало Чешское телевидение.

Один из лидеров ЕС назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом"

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Премьер Чехии признал, что подходы Праги и Братиславы по полномасштабному российскому вторжению в Украину отличаются, но назвал очень важным то, как Словакия будет действовать на европейском уровне.


"Для нас важно, чтобы словацкое правительство и премьер-министр поддерживали общую европейскую политику на европейском уровне. Нет никаких сигналов, что это не так", – отметил Фиала.

В свою очередь Фицо сообщил, что поговорит по телефону с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем о гуманитарной помощи, но военную, как и говорил ранее, предоставлять не будет. Также он не видит необходимости ехать сейчас в Украину.

Словацкий премьер сказал, что его правительство считает "конфликт" – полномасштабную войну РФ против Украины – "замороженным", не видит эффективности в политике санкций против России и выступает за "прекращение боевых действий в Украине" и начало переговоров.

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Также издание "Комментарии" сообщало — через сколько лет может начаться новое массированное наступление РФ: президент Чехии озвучил прогноз.




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