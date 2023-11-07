Одна страна обещает ветировать вступление Украины в ЕС: требуют выполнить ультиматум

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Slava Kot
Венгрия пригрозила ветировать продолжение переговоров Украины с Европейским Союзом для дальнейшего вступления в организацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Балаша Орбана для издания NOS.
Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Фото из открытых источников
Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что пока Украина не выполнит соответствующие условия от Будапешта, то не будет иметь возможности вступить в ЄС.
Советник Виктора Орбана подразумевает языковой закон в Украине, в котором отмечено, что преподавание в школах должно быть не менее чем на 70% на украинском языке. Закон касается не только венгерского меньшинства, но и всех получателей образования.
Венгерский политик считает это главным ультиматумом и обещает заблокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не выполнит эти условия.
Балаш Орбан объясняет, что якобы венгерскоязычные лица будут сильно отставать из-за того, что язык преподавания в Украине будет украинский.
Вместе с тем, издание NOS приводит слова студентов из венгерского нацменьшинства, которые учатся в украинских университетах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Еврокомиссии рассказали, сколько критериев кандидата на вступление в ЕС выполнила Украина.
Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с оккупацией СССР.
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