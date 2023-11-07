Одна страна обещает ветировать вступление Украины в ЕС: требуют выполнить ультиматум

Венгрия пригрозила ветировать продолжение переговоров Украины с Европейским Союзом для дальнейшего вступления в организацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Балаша Орбана для издания NOS.



Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Фото из открытых источников

Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что пока Украина не выполнит соответствующие условия от Будапешта, то не будет иметь возможности вступить в ЄС.

"Были введены новые законы, ухудшившие жизнь венгров в Украине", — утверждает Балаш Орбан.

Советник Виктора Орбана подразумевает языковой закон в Украине, в котором отмечено, что преподавание в школах должно быть не менее чем на 70% на украинском языке. Закон касается не только венгерского меньшинства, но и всех получателей образования.

Венгерский политик считает это главным ультиматумом и обещает заблокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не выполнит эти условия.

"Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии очень четкая: пока существует этот закон, с украинцами не может быть дискуссий об их интеграции в ЕС", — подчеркнул Орбан.

Балаш Орбан объясняет, что якобы венгерскоязычные лица будут сильно отставать из-за того, что язык преподавания в Украине будет украинский.

Вместе с тем, издание NOS приводит слова студентов из венгерского нацменьшинства, которые учатся в украинских университетах.

"Я не воспринимаю это как нарушение своих прав", — говорит студентка и добавляет, что "как венгерка, я живу в Украине, но почти не говорю по-украински, это просто безумие".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Еврокомиссии рассказали, сколько критериев кандидата на вступление в ЕС выполнила Украина.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с оккупацией СССР.