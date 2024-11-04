Одного НАТО мало: о создании какой организации задумались в ЕС

Европейскому Союзу следует создать свою собственную организацию безопасности. Она должна быть в дополнение к НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью elMundo сделала глава Европейского парламента Роберта Мецола.

Роберта Мецола. Фото: из открытых источников

Еврочиновница подчеркнула, что ЕС всегда должен быть сильнее, более последовательным и эффективным.

"Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который дополнял бы НАТО и не стал бы конкурировать ЕС", — сказала она.

Мецола отметила, что Европа находится на грани чрезвычайно нестабильной ситуации из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Она подчеркнула, что Евросоюз должен быть готов ко всему, вне зависимости от того, кто войдет в Белый дом после выборов президента США.

"В январе будет новый президент, а значит, и новая администрация. Также появятся новый Сенат и новый Конгресс, которые являются нашими коллегами, когда дело доходит до голосования по финансовой помощи Украине. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать вместе", — добавила Роберта Мецола.

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Замглавы ОП отметил, что Украина сознательно подходит к тому, что членство в НАТО, пока идет полномасштабная война РФ против Украины – невозможно. Однако уже сейчас украинский народ имеет право получить от Альянса приглашение к вступлению.

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