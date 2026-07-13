Болгария готова поддержать 21-й пакет санкций Европейского Союза против России после того, как из проекта документа изъяли несколько человек, в отношении которых София выражала возражения. Об этом сообщила министерша иностранных дел Болгарии Велислава Петрова во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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По словам главы болгарского МИД, Евросоюз учел позицию Софии, поэтому у страны больше нет возражений относительно нового санкционного пакета.

"Болгарские оговорки были учтены, и этих двух человек больше нет в предложенном пакете, поэтому со своей стороны мы готовы поддержать этот пакет", – заявила Петрова.

Речь идет, в частности, о патриархе Русской православной церкви Кирилле и основателе российской нефтяной компании "Лукойл" Вагите Алекперове. Оба были исключены из санкционного списка после консультаций между государствами-членами ЕС.

Кроме того, по просьбе Болгарии из списка также был убран руководитель компании, которая обеспечивает комплектующими метрополитен столицы страны – Софии. В болгарском правительстве объяснили, что этот вопрос был важен для функционирования городской инфраструктуры.

Министр также прокомментировала информацию о том, что Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) не смог достичь единодушия относительно нового пакета санкций.

По ее словам, причиной стали не отрицание Болгарии, а позиция других государств-членов.

"Консенсус не был достигнут, потому что две страны, не Болгария, имеют собственные оговорки, которые не были учтены. В нашем случае наша позиция была учтена, поэтому мы можем ее поддержать. Также важный месседж по этому делу состоит в том, что защита национальной позиции не приводит к изоляции", — подчеркнула Петрова.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украине необходимо сосредоточить усилия на ударах по важнейшим элементам российской нефтяной инфраструктуры, а не на символических целях. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.