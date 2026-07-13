"Він є жертвою": у ЄС приголомшили заявою про неможливість покарання путінського патріарха Кирила

Болгарія готова підтримати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як із проєкту документа вилучили кількох осіб, щодо яких Софія висловлювала заперечення. Про це повідомила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова під час засідання Ради ЄС із закордонних справ.

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За словами очільниці болгарського МЗС, Євросоюз врахував позицію Софії, тому країна більше не має заперечень щодо нового санкційного пакета.

"Болгарські застереження були враховані, і цих двох осіб більше немає в запропонованому пакеті, тому зі свого боку ми готові підтримати цей пакет", – заявила Петрова.

Йдеться, зокрема, про патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова. Обидва були виключені з проєкту санкційного списку після консультацій між державами-членами ЄС.

Крім того, на прохання Болгарії зі списку також прибрали керівника компанії, яка забезпечує комплектуючими метрополітен столиці країни – Софії. У болгарському уряді пояснили, що це питання було важливим для функціонування міської інфраструктури.

Міністерка також прокоментувала інформацію про те, що Комітет постійних представників ЄС (Coreper) не зміг досягти одностайності щодо нового пакета санкцій.

За її словами, причиною стали не заперечення Болгарії, а позиція інших держав-членів.

"Консенсусу не було досягнуто, тому що дві країни, не Болгарія, мають власні застереження, які не були враховані. У нашому випадку наша позиція була врахована, тому ми можемо її підтримати. Також важливий меседж у цій справі полягає в тому, що захист національної позиції не призводить до ізоляції", – наголосила Петрова.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні необхідно зосередити зусилля на ударах по найважливіших елементах російської нафтової інфраструктури, а не на символічних цілях. Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.