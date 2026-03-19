"Он жестоко нас предал": в ЕС прямым текстом затравили соратника Путина из-за ущерба Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил острую критику в адрес своего венгерского коллеги Виктора Орбана, обвинив его в использовании Украины для собственной политической кампании и нарушении ранее достигнутых договоренностей по поддержке Киева. Об этом Орпо заявил накануне встречи лидеров ЕС на Европейском Совете в Брюсселе

Он отметил, что Орбан "изменил договоренности" и сейчас Украина вместе с Еврокомиссией должна найти пути решения насущных вопросов, в частности по трубопроводу и финансированию. По словам финского премьера, главная задача ЕС – гарантировать стабильное предоставление средств Украине для продолжения оборонных и гуманитарных программ.

Орпо также подчеркнул, что нынешняя ситуация нуждается в активном давлении на Россию, поскольку она является главным бенефициаром энергетического кризиса и нестабильности на Ближнем Востоке.

"Мы должны определить, кто извлекает выгоду от хаоса и рост цен на энергоносители. Это Россия. Поэтому важно продолжать поддержку Украины, которая ежедневно борется за нас", – добавил он.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС планируют оказывать давление на Орбана, чтобы он снял вето и разрешил реализацию кредита Украине, согласованному в декабре. По словам дипломатов, альтернативы выполнению этого соглашения нет, а критика Будапешта становится все более откровенной. Один из высокопоставленных представителей ЕС сообщил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провела длительный телефонный разговор с Орбаном, отметив необходимость соблюдения обязательств, взятых на себя во время Европейского Совета.

