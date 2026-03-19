Головна Новини Світ ЄС "Він жорстко нас зрадив": у ЄС прямим текстом зацькували соратника Путіна через шкоду Україні
"Він жорстко нас зрадив": у ЄС прямим текстом зацькували соратника Путіна через шкоду Україні

Блокування фінансової допомоги Україні угорським прем’єром стало предметом різкої критики в ЄС

19 березня 2026, 14:15
Клименко Елена

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив гостру критику на адресу свого угорського колеги Віктора Орбана, звинувативши його у використанні України для власної політичної кампанії та порушенні раніше досягнутих домовленостей щодо підтримки Києва. Про це Орпо заявив напередодні зустрічі лідерів ЄС на Європейській Раді в Брюсселі

"Він жорстко нас зрадив": у ЄС прямим текстом зацькували соратника Путіна через шкоду Україні

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що Орбан "зрадив домовленості" і наразі Україна разом із Єврокомісією повинна знайти шляхи вирішення нагальних питань, зокрема щодо трубопроводу та фінансування. За словами фінського прем’єра, головне завдання ЄС – гарантувати стабільне надання коштів Україні для продовження оборонних і гуманітарних програм.

Орпо також підкреслив, що нинішня ситуація потребує активного тиску на Росію, оскільки вона є головним бенефіціаром енергетичної кризи та нестабільності на Близькому Сході.

"Ми маємо визначити, хто отримує вигоду від хаосу та зростання цін на енергоносії. Це Росія. Тому важливо продовжувати підтримку України, яка щодня веде боротьбу за нас", – додав він. 

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС планують чинити тиск на Орбана, аби він зняв вето і дозволив реалізацію кредиту Україні, погодженого в грудні. За словами дипломатів, альтернативи виконанню цієї угоди немає, а критика Будапешта стає дедалі відвертішою. Один із високопоставлених представників ЄС повідомив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела тривалу телефонну розмову з Орбаном, наголосивши на необхідності дотримання зобов’язань, узятих на себе під час Європейської Ради.

Як вже писали "Коментарі", військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував поточну ситуацію на Покровському напрямку після фактичного звільнення більшої частини Дніпропетровської області.



