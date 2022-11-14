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ООН приняла важную резолюцию по возмещению ущерба Украине: кто голосовал против

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, в которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине

14 ноября 2022, 21:48
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Автор:

Лиля Воробьева

14 ноября на заседании Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, предлагающую ввести механизм компенсации ущерба Украине, нанесённый  российской агрессией. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter .

ООН приняла важную резолюцию по возмещению ущерба Украине: кто голосовал против

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба Украине (фото из открытых источников)

"За все свои преступления Россия заплатит во всех смыслах – включая репарации. Теперь это воля ООН. Все будет Украина", — сообщил Андрей Ермак.

Стало известно, что не поддержали принятие резолюции такие страны как Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Россия, Сирия, Зимбабве.

На решение Генеральной ассамблеи ООН отреагировал украинский президент Владимир Зеленский, назвавший это решение "дипломатической победой".

"От освободительной победы в Херсоне до дипломатической победы в Нью-Йорке – Генассамблея ООН только что дала зеленый свет созданию компенсационного механизма за российские преступления в Украине", – отреагировал Владимир Зеленский у себя в Twitter .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ООН не приняла резолюцию России о расследовании биологического оружия в Украине . Российская Федерация обвинила Украину в применении биологического оружия и на основе предоставленных "фактов" решила собрать заседание Совета Безопасности ООН для детального рассмотрения дела. 28 октября постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя сообщил, что в Херсонской области якобы военные РФ обнаружили специальные беспилотные аппараты, имеющие контейнеры для перевозки биологического оружия. По словам российского чиновника, это были три дрона, которые имели резервуары по 30 литров. Небензя утверждает, что эти контейнеры служили распылению биологических веществ. На заседании СБ ООН 2 ноября соответствующая резолюция подана со стороны России была отклонена, поскольку не набрала необходимых 9 из 15 голосов.



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Источник: https://twitter.com/AndriyYermak/status/1592223591931990018?t=2_Q8Bby1U82ZSp3BjPM8Fg&s=35
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