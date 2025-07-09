Процесс вступления в Евросоюз некорректно сравнивать с соревнованиями между странами-кандидатами, а вопрос выполнения критериев и политической воли. Однако, несмотря на то, что некоторые страны ожидают начала переговоров уже десятки лет, Украина демонстрирует быстрый прогресс и активную адаптацию к стандартам ЕС. Такое заявление сделала европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Еврокомиссар отметила, что ключевым фактором, определяющим готовность к членству той или иной страны в ЕС является способность каждой страны-кандидата адаптировать свое законодательство к нормам ЕС, и именно от этого зависят темпы продвижения в переговорном процессе.

"Итак, у нас есть разные страны-кандидаты, и время зависит от многих факторов: степень согласованности, политическая воля стран-кандидатов приспособиться к правилам ЕС и, конечно, мощное лидерство в направлении ЕС. И во всех этих направлениях я могу сказать, что Украина действительно очень-очень быстро продвигается. Но мы также должны учитывать, что есть кандидаты из Западных Балкан, которые ждут начала переговоров уже 20 лет", — отметила она.

К примеру Кас вспомнила о Северной Македонии, которая получила статус в 2005 году. По словам еврокомиссара, если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, украинцы бы ждали до 2045 года, но это не так.

По ее словам, речь не о том, чтобы обогнать, речь о выполнении норм и требований, как со стороны Киева, так и Брюсселя.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания и Европейский Союз решили отложить планы по отправке военных подразделений в Украину после потенциального прекращения огня. Такое решение явилось следствием провальных попыток США повлиять на мирное урегулирование и нежелание Вашингтона предоставлять гарантии безопасности европейским военным, пишет The Telegraph.

Согласно источникам издания, страны Запада пересмотрели намерения по развертыванию тысяч военных в разных регионах Украины. Причиной стала неэффективность инициатив администрации Дональда Трампа, стремившегося добиться переговоров с Россией.



