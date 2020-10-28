Опрос показал, что большинство поляков хотят референдум по поводу абортов

Согласно информации "Европейской правды" 66% граждан Польши считают решение об усилении запрета на осуществление абортов неправильным. Почти 70% опрошенных поляков настаивают на проведении референдума по этому вопросу.

Фото: Belsat

Опрос проводился социологической компанией IBRiS по заказу польского онлайн-портала Onet.

Респондентов просили ответить, как они оценивают решение Конституционного суда. Результаты таковы:

- 51,8% опрошенных считает решение запрета абортов неправильным;

- 10,1% и 14,8% — ответили "явно хорошо" и "скорее хорошо";

- 9% пока не могут определиться.

Также 68,8% считают, что необходимо провести референдум по вопросу абортов в Польше. Считают референдум ненужным — 24%. Другие — еще не определились с мнением.

Напоминаем, что ранее Конституционный суд Республики Польша принял решение о запрете абортов. В знак протеста на улицы Варшавы вышли митингующие.





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