Опрос показал, какие страны поддерживают вступление Украины в ЕС, а какие против

В последнее время среди европейцев нет единой позиции по членству Украины в Европейском Союзе. Как свидетельствуют данные исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), европейцы разделились относительно преимуществ вступления Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, страны, которые больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС – это Португалия, Эстония, Швеция, Испания и Польша, а наиболее скептические – Германия, Болгария, Чехия и Франция.

Среди украинцев почти две трети (64%) считают, что членство в ЕС является таким же решающим, как и членство в НАТО, для будущего их страны.

Стоит отметить, что по результатам этого же опроса стало ясно, верит ли большинство европейцев, что Украина победит на поле боя.

Как выяснилось, европейцы склонны верить, что Украина не победит Россию на поле боя — примерно от трети до половины опрошенных считают, что война завершится урегулированием путем переговоров, а 31% респондентов видят победу России вероятной. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии мнение о победе Украины было преобладающим — 38%.

Напротив, большинство украинцев (58%) остаются уверенными, что их войска могут победить, и что они могут и в дальнейшем рассчитывать на поддержку своих международных союзников. Лишь 1% украинцев верят, что Россия выиграет войну, тогда как 30% видят урегулирование путем переговоров как наиболее вероятный результат.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет одержать победу в войне против Украины, если будет и дальше затягивать боевые действия на неопределенное время. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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