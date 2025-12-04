Опрос показал, верит ли большинство европейцев, что война с РФ начнется в ближайшие годы

Более половины жителей Европы считают вероятность открытой войны с Россией в ближайшие годы крайне высокой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование аналитической платформы Le Grand Continent, проведённое в девяти странах ЕС – Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Результаты показывают резкие различия в оценке угрозы в зависимости от географической близости к РФ. Наиболее тревожные настроения фиксируются в Польше – 77% респондентов уверены, что риск войны высок. Для сравнения, во Франции так считают 54% опрошенных, в Германии – 51%, в Португалии – 39%, а в Италии – 34%.

Одновременно европейцы выражают скепсис относительно способности собственных государств противостоять потенциальной агрессии. 69% участников опроса заявили, что их страна "не совсем" или "совсем не способна" защитить себя в случае военного конфликта с Россией. Лишь 12% респондентов признались, что не чувствуют серьёзной угрозы, несмотря на множество факторов нестабильности – от военных и технологических до энергетических и продовольственных.

Отдельный блок исследования касался восприятия европейцами нынешнего президента США Дональда Трампа. Почти половина – 48% — считают его открытым врагом Европы. Этот показатель достигает 62% в Бельгии и 57% во Франции, тогда как в Хорватии он составляет 37%, а в Польше – 19%.

Несмотря на критическое отношение к Трампу, европейцы не видят альтернативы стратегическому партнёрству с США. Наиболее популярным вариантом ответа на вопрос о том, как ЕС должен выстраивать отношения с Вашингтоном, стал "компромисс" — его выбрали 48% респондентов.

