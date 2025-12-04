Опитування показало, чи більшість європейців вірить, що війна з РФ почнеться в найближчі роки

Більше половини жителів Європи вважають ймовірність відкритої війни з Росією найближчими роками вкрай високою. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження аналітичної платформи Le Grand Continent, проведене у дев'яти країнах ЄС – Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах.

Результати показують різкі розбіжності щодо оцінки загрози залежно від географічної близькості до РФ. Найтривожніші настрої фіксуються у Польщі – 77% респондентів упевнені, що ризик війни високий. Для порівняння, у Франції так вважають 54% опитаних, у Німеччині – 51%, у Португалії – 39%, а Італії – 34%.

Одночасно європейці висловлюють скепсис щодо можливості своїх країн протистояти потенційній агресії. 69% учасників опитування заявили, що їхня країна "не зовсім" або "зовсім не здатна" захистити себе у разі військового конфлікту з Росією. Лише 12% респондентів зізналися, що не відчувають серйозної загрози, незважаючи на безліч факторів нестабільності – від військових та технологічних до енергетичних та продовольчих.

Окремий блок дослідження стосувався сприйняття європейцями нинішнього президента США Дональда Трампа. Майже половина – 48% – вважають його відкритим ворогом Європи. Цей показник досягає 62% у Бельгії та 57% у Франції, тоді як у Хорватії він становить 37%, а у Польщі – 19%.

Незважаючи на критичне ставлення до Трампа, європейці не бачать альтернативи стратегічному партнерству зі США. Найбільш популярним варіантом відповіді на питання про те, як ЄС має вибудовувати відносини з Вашингтоном, став "компроміс" – його обрали 48% респондентів.

