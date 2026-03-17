Орбан будет в большом шоке: в ЕС заинтриговали заявлением о решении для Украины
Орбан будет в большом шоке: в ЕС заинтриговали заявлением о решении для Украины

В декабре 2025 года все лидеры стран ЕС согласовали выделение кредита для Украины на 2026-2027 годы в сумме 90 млрд. евро

17 марта 2026, 15:50
Клименко Елена

На фоне новых сообщений о готовности Украины поддержать ЕС в ремонте нефтепровода "Дружба", Еврокомиссия выразила надежду на прогресс в вопросе разблокирования кредита для Украины на 2026-2027 годы, который заблокирован Венгрией. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила главный представитель Еврокомиссии, Паула Пинью.

По ее словам, в настоящее время "нет новостей" относительно 20-го пакета санкций против России и прогресса в вопросе кредита для Украины. Однако Пинью подчеркнула, что Еврокомиссия продолжает активно работать над вопросом санкций и принимает участие в обсуждениях с Советом ЕС по утверждению нового пакета.

"Мы остаемся привержены процессу введения санкций и участвуем в дискуссиях с Советом ЕС, чтобы принять 20-й санкционный пакет", — отметила она.

Кроме того, представитель заявила, что вопрос кредита для Украины чрезвычайно важен для Еврокомиссии, и сейчас продолжаются активные обсуждения по этому вопросу.

"Дискуссии продолжаются, и мы надеемся, что сможем увидеть определенный прогресс в этих обсуждениях. В идеале это может состояться накануне заседания Европейского совета (в четверг, — ред.)", — добавила она.

Пиньо также напомнила, что в декабре 2025 года лидеры всех стран-членов ЕС достигли согласия по выделению кредита Украине на 2026-2027 годы в размере 90 млрд евро. Еврокомиссия надеется, что все лидеры ЕС будут выполнять свои обязательства и обеспечат финансирование для поддержки Украины.

Как уже писали "Комментарии", новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, официально отверг предложения по мирному урегулированию конфликта, заявив, что переговоры с США и Израилем возможны только после их поражения и выплаты компенсаций. Эту информацию сообщило иранское чиновник, на которого ссылается Reuters.



