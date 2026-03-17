В Ірані Трампа принизили на весь світ: президенту США висунули жорсткий ультиматум

Новий верховний лідер Ірану, аятола Моджтаба Хаменеї, офіційно відкинув пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту, заявивши, що переговори з США та Ізраїлем можливі лише після їхньої поразки та виплати компенсацій. Цю інформацію повідомив іранський посадовець, на якого посилається Reuters.

Фото: з відкритих джерел

За словами джерела, Хаменеї відмовився підтримати ініціативи щодо зниження напруженості, які були передані Тегерану через посередників. Лідер Ірану чітко зазначив, що будь-які переговори можуть розпочатися тільки після того, як США та Ізраїль будуть "поставлені на коліна".

"Ми не будемо обговорювати мир, поки не побачимо, що Сполучені Штати та Ізраїль визнають свою поразку і виплатять компенсації", — заявив Хаменеї.

Перша нарада з питань зовнішньої політики, яку Хаменеї провів після свого призначення, показала його "дуже жорстку і рішучу" позицію щодо Сполучених Штатів і Ізраїлю. Посадовець не уточнив, чи був він присутній на зустрічі особисто, чи долучився дистанційно, але підтвердив, що обговорення було надзвичайно важливим для подальших кроків Ірану.

До цього часу, дві країни-посередники передали іранському Міністерству закордонних справ пропозиції щодо зниження напруженості або навіть припинення вогню з боку США. Деталі самих ініціатив і конкретні посередники залишаються невідомими, але їхній зміст був чітко відкинутий іранським лідером.

Верховний лідер Ірану повторив, що нині не час для переговорів.

"Ми не маємо наміру вести переговори до того, як США і Ізраїль не зрозуміють свою поразку та не відшкодують завдані збитки", — наголосив Хаменеї.

