Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью программе "Время бойцов" заявил, что Будапешт не намерен отказываться от импорта российских энергоносителей — газа и нефти. По его словам, у правительства есть две веские причины для сохранения таких поставок.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Глава правительства прямо признал, что снабжение осуществляется со стороны государства-агрессора — Российской Федерации. Однако в случае прекращения этого процесса Венгрия будет вынуждена искать альтернативные источники, что создает значительную неопределенность.

"Другие источники энергии менее надежны, чем поставки, закрепленные долгосрочными контрактами с Россией. А значит, Москва гарантирует нам энергетическую безопасность", — пояснил Орбан.

Кроме того, премьер подчеркнул экономическую целесообразность сохранения поставок из РФ. Российские энергоносители, по его словам, существенно дешевле альтернативных вариантов. Их замена повлечет за собой рост тарифов для граждан, что, по мнению Орбана, является не только экономическим, но и социальным вопросом.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это не только экономика — это вопрос социальной справедливости", — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что Венгрия является суверенным государством, самостоятельно определяющим энергетическую политику, несмотря на давление извне. Изменения в системе снабжения энергоресурсов, по словам Орбана, оказывают критическое влияние не только на экономическую ситуацию, но и на способность страны к обороне.

"Нарушение стабильности в энергоснабжении — это вызов и для экономики, и для безопасности", — заявил он.

