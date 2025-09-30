Орбан цинічно пояснив, чому російська нафта і далі надходитиме до Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю програмі "Час бійців" заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв — газу та нафти. За його словами, в уряду є дві вагомі причини для збереження таких постачань.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

Очільник уряду прямо визнав, що постачання здійснюється з боку держави-агресора — Російської Федерації. Однак у разі припинення цього процесу Угорщина змушена буде шукати альтернативні джерела, що створює значну невизначеність.

"Інші джерела енергії менш надійні, ніж постачання, закріплене довгостроковими контрактами з Росією. А отже, Москва гарантує нам енергетичну безпеку", — пояснив Орбан.

Крім того, прем'єр наголосив на економічній доцільності збереження поставок з РФ. Російські енергоносії, за його словами, суттєво дешевші за альтернативні варіанти. Їхня заміна спричинить зростання тарифів для громадян, що, на думку Орбана, є не лише економічним, а й соціальним питанням.

"Чому угорські сім’ї повинні платити більше за енергію? Це не тільки економіка — це питання соціальної справедливості", — підкреслив політик.

Він також нагадав, що Угорщина є суверенною державою, яка самостійно визначає енергетичну політику, не зважаючи на тиск ззовні. Зміни в системі постачання енергоресурсів, за словами Орбана, мають критичний вплив не лише на економічну ситуацію, а й на здатність країни до оборони.

"Порушення стабільності в енергопостачанні — це виклик і для економіки, і для безпеки", — заявив він.

