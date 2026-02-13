Орбан дал жесткий сигнал всем венграм в Украине: в МИД сделали громкое заявление о вступлении в ЕС

Украина продолжает курс на членство в Европейском Союзе, однако процесс усложняется из-за политической позиции правительства Виктор Орбан. По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, блокирование носит сугубо политический характер и никоим образом не связано с выполнением Киевом критериев ЕС.

Фото: из открытых источников

"Единственная причина, почему кластеры до сих пор не открыты, – это блокировка со стороны Венгрии. Оно политически мотивировано", – подчеркнул Тихий.

МИД отмечает, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам проживающей на территории страны венгерской общины. Венгерская сторона неоднократно отмечала важность защиты прав этнических венгров.

"Лучший способ позаботиться об венгерской общине в Украине – разблокировать вступление Украины в ЕС, чтобы эти люди, этнические венгры в Украине, получили все преимущества жизни в государстве-члене Евросоюза. Поэтому когда Орбан говорит о намерении на десятилетие заблокировать вступление Украины, фактически это сигнал и венграм в Украине", – добавил Тихий.

Несмотря на это, переговорный процесс между Украиной и ЕС продолжается хотя и в неформальном формате. Соответствующие кластеры прорабатываются и проходят процедурные этапы, чтобы не терять время и не останавливать интеграцию.

Спикер МИД подчеркнул, что Киев готовится к разным сценариям, учитывая политическую ситуацию в Венгрии, но курс Украины на членство в ЕС необратим.

"Блокировка может только затянуть процесс, но не остановить его", – отметил Тихий.

Он также добавил, что на европейском уровне уже признают перспективы членства Украины, и институты ЕС фактически готовятся к принятию нашей страны в будущем.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи министров в Брюсселе накануне Мюнхенской конференции по безопасности резко высказался по поводу темпов продвижения российских войск в Украине и очертил новые тенденции в оборонной политике европейских государств.