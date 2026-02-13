Орбан дав жорсткий сигнал всім угорцям в Україні: в МЗС зробили гучну заяву про вступ до ЄС

Україна продовжує курс на членство в Європейському Союзі, проте процес ускладнюється через політичну позицію уряду Віктор Орбан. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, блокування має суто політичний характер і жодним чином не пов’язане з виконанням Києвом критеріїв ЄС.

Фото: з відкритих джерел

"Єдина причина, чому кластери досі не відкриті, – це блокування з боку Угорщини. Воно політично вмотивоване", – підкреслив Тихий.

МЗС зазначає, що вступ України до ЄС відповідає інтересам угорської громади, яка проживає на території країни. Угорська сторона неодноразово наголошувала на важливості захисту прав етнічних угорців.

"Найкращий спосіб подбати про угорську громаду в Україні – розблокувати вступ України до ЄС, щоб ці люди, етнічні угорці в Україні, отримали всі переваги життя в державі-члені Євросоюзу. Тому коли Орбан говорить про намір на десятиліття заблокувати вступ України, фактично це сигнал і угорцям в Україні", – додав Тихий.

Попри це, переговорний процес між Україною та ЄС триває, хоч і у неформальному форматі. Відповідні кластери опрацьовуються та проходять процедурні етапи, щоб не втрачати час і не зупиняти інтеграцію.

Речник МЗС наголосив, що Київ готується до різних сценаріїв, враховуючи політичну ситуацію в Угорщині, але курс України на членство в ЄС є незворотним.

"Блокування може лише затягнути процес, але не зупинити його", – зазначив Тихий.

Він також додав, що на європейському рівні вже визнають перспективи членства України, і інституції ЄС фактично готуються до прийняття нашої країни в майбутньому.

Як вже писали "Коментарі", генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі міністрів у Брюсселі напередодні Мюнхенської конференції з безпеки різко висловився щодо темпів просування російських військ в Україні та окреслив нові тенденції в оборонній політиці європейських держав.