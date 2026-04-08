Венгрия и Россия подписали важный план сотрудничества, состоящий из 12 пунктов и нацеленный на углубление стратегического партнерства между двумя странами. Соглашение включает несколько ключевых направлений: экономику, энергетику, торговлю, а также гуманитарную сферу. Сведения об этих договоренностях стали доступны после публикации материалов в международном издании Politico, где были обнародованы ранее не попадавшие в общий доступ документы.

Согласно информации, в соглашении говорится, что правительства Венгрии и России договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в таких важных отраслях, как энергетика, торговля, экономика и культура. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписали этот план, являющийся результатом обмена дипломатическими инициативами двух стран.

Особое внимание было уделено торговым отношениям, которые испытали негативное влияние из-за экономических санкций, наложенных Европейским Союзом в ответ на агрессию России в Украине. Одним из ключевых пунктов соглашения является содействие восстановлению двустороннего товарооборота, что значительно сократилось в результате ограничений. Также предполагается активное участие российских компаний в новых энергетических проектах в Венгрии, в частности, в области электроэнергетики и водородной энергетики, что открывает новые горизонты для сотрудничества в этих инновационных сферах.

Документ содержит положения, касающиеся сотрудничества в таких традиционных энергетических секторах, как нефтяной, газовый и ядерный. Особое значение придается взаимодействию в области ядерной энергетики, в частности, в контексте поставок ядерного топлива.

Что касается гуманитарной сферы, стороны договорились об усилении культурных и образовательных связей. Венгрия готова рассмотреть возможность увеличения количества курсов по русскому языку, в том числе путем привлечения преподавателей из России. Планируется запуск программ обмена для аспирантов, что позволит углубить сотрудничество в научной и академической сферах.

