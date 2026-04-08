Угорщина та Росія підписали важливий план співпраці, який складається з 12 пунктів і націлений на поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами. Угода охоплює кілька ключових напрямків: економіку, енергетику, торгівлю, а також гуманітарну сферу. Відомості про ці домовленості стали доступні після публікації матеріалів у міжнародному виданні Politico, де були оприлюднені документи, що раніше не потрапляли в загальний доступ.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією, в угоді зазначено, що уряди Угорщини та Росії домовились про подальший розвиток співпраці в таких важливих галузях, як енергетика, торгівля, економіка та культура. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підписали цей план, що є результатом обміну дипломатичними ініціативами двох країн.

Особливу увагу було приділено торговим відносинам, які зазнали негативного впливу через економічні санкції, накладені Європейським Союзом у відповідь на агресію Росії в Україні. Одним з ключових пунктів угоди є сприяння відновленню двостороннього товарообігу, що значно скоротився внаслідок обмежень. Також передбачається активна участь російських компаній у нових енергетичних проектах в Угорщині, зокрема у галузі електроенергетики та водневої енергетики, що відкриває нові горизонти для співпраці в цих інноваційних сферах.

Документ містить положення, які стосуються співробітництва в таких традиційних енергетичних секторах, як нафтовий, газовий та ядерний. Особливе значення надається взаємодії в галузі ядерної енергетики, зокрема, у контексті постачання ядерного палива.

Що стосується гуманітарної сфери, то сторони домовились про посилення культурних та освітніх зв'язків. Угорщина готова розглянути можливість збільшення кількості курсів з російської мови, зокрема шляхом залучення викладачів із Росії. Крім того, планується запуск програм обміну для аспірантів, що дозволить поглибити співпрацю в науковій та академічній сферах.

