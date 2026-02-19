Венгерская правящая партия "Фидес" выпустила предвыборный ролик, использующий тему войны в Украине для политической агитации. Об этом сообщает агентство Reuters. Премьер-министр Виктор Орбан строит свою кампанию на нарративе о якобы выборе между "войной и миром", намекая, что оппозиционная партия "Тиса", имеющая высокие шансы на победу на апрельских парламентских выборах, планирует втянуть Венгрию в боевые действия на стороне Украины за.

Фото: из открытых источников

Этот месседж реализован в 33-секундном видео, опубликованном на Facebook-странице будапештского отделения "Фидес". В ролике показаны две сцены: в первой маленькая девочка и ее мать остаются дома скучать по мужу и отцу, который воюет на фронте; во второй демонстрируется гибель венгерского солдата на войне. Подпись к видео подчеркивает: "Пока это только кошмар, но Брюссель готовится воплотить его в реальность… Не рискуй. „Фидес“ – это безопасный выбор!"

Оппозиционная партия отреагировала резкой критикой. Лидер Тисы назвал ролик отвратительным и глубоко возмутительным, подчеркнув, что такие материалы нельзя простить. "Это не политика, а бездушная манипуляция", — подчеркнул он.

По данным Reuters, большинство опросов демонстрируют преимущество Тисы над Фидес в пределах 8-12 процентных пунктов. В то же время среди сторонников Орбана 57% верят в утверждение о том, что оппозиция якобы хочет отправлять венгров на фронт, тогда как среди сторонников Тисы такие опасения фактически отсутствуют. Таким образом, политические манипуляции партии Орбана оказывают ограниченный эффект на поддерживающих оппозицию, однако влияют на электорат его собственной партии.

