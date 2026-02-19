Орбан вкотре познущався з України у цинічному ШІ-ролику про війну: деталі скандалу

Угорська правляча партія "Фідес" випустила передвиборчий ролик, який використовує тему війни в Україні для політичної агітації. Про це повідомляє агентство Reuters. Прем’єр-міністр Віктор Орбан будує свою кампанію на наративі про нібито вибір між "війною та миром", натякаючи, що опозиційна партія "Тиса", яка має високі шанси на перемогу на квітневих парламентських виборах, планує втягнути Угорщину у бойові дії на боці України за вказівкою Єврокомісії.

Фото: з відкритих джерел

Цей меседж реалізований у 33-секундному відео, опублікованому на Facebook-сторінці будапештського відділення "Фідес". У ролику показані дві сцени: у першій маленька дівчинка та її мати залишаються вдома сумувати за чоловіком та батьком, який воює на фронті; у другій демонструється загибель угорського солдата на війні. Підпис до відео підкреслює: "Поки що це лише кошмар, але Брюссель готується втілити його в реальність… Не ризикуй. „Фідес“ – це безпечний вибір!"

Опозиційна партія відреагувала різкою критикою. Лідер "Тиси" назвав ролик "огидним" та "глибоко обурливим", наголосивши, що такі матеріали не можна пробачити. "Це не політика, а бездушна маніпуляція", – підкреслив він.

За даними Reuters, більшість опитувань демонструє перевагу "Тиси" над "Фідес" у межах 8–12 відсоткових пунктів. Водночас серед прихильників Орбана 57% вірять у твердження про те, що опозиція нібито хоче відправляти угорців на фронт, тоді як серед прихильників "Тиси" такі побоювання фактично відсутні. Таким чином, політичні маніпуляції партії Орбана мають обмежений ефект на тих, хто підтримує опозицію, проте впливають на електорат його власної партії.

