Орбан готовит еще один удар для Украины перед выборами: озвучено циничное предложение
Орбан готовит еще один удар для Украины перед выборами: озвучено циничное предложение

Премьер Венгрии призывает граждан отказаться от поддержки Украины

16 января 2026, 15:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске "национальной петиции", целью которой станет получение поддержки граждан для его политики отказа от финансирования Украины за счет средств ЕС. Об этом он рассказал в недавнем интервью государственному радио, передает Reuters.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

В контексте предстоящих выборов в апреле Орбан очертил их как выбор между войной и миром, позиционируя свое правительство единой защитой от конфликтных и экономических рисков, а Украину как государство, якобы не заслуживающее международной помощи. По его оценке, Киев нуждается около 800 млрд евро поддержки в течение десяти лет. Орбан отметил, что ЕС планирует обеспечить эти средства двумя способами: сначала "выжимая" ресурсы из стран-членов, а затем привлекая кредиты. В то же время он подчеркнул, что не позволит Брюсселю "обворовывать" Венгрию.

Для донесения своих аргументов до населения правительство инициирует "национальные консультации", которые, как уточняет Reuters, могут напоминать неформальный референдум в рассылаемом гражданам форме бюллетеня. Орбан уверяет: у каждого венгра будет возможность высказаться против финансирования Украины, а вместе с правительством сказать "нет". Он также обвинил оппозиционные силы в поддержке Украины, что по его мнению противоречит национальным интересам.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский высказал оценку сотрудничества с США в сфере мирных переговоров, назвав его "очень продуктивным". Свою позицию он озвучил на совместном брифинге с президентом Чехии Петром Павелом, реагируя на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что Украина якобы задерживает процесс заключения мирного соглашения.



