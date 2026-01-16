logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Орбан готує ще один удар для Україні перед виборами: озвучено цинічну пропозицію
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан готує ще один удар для Україні перед виборами: озвучено цинічну пропозицію

Прем’єр Угорщини закликає громадян відмовитися від підтримки України

16 січня 2026, 15:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запуск "національної петиції", метою якої стане отримання підтримки громадян для його політики відмови від фінансування України за рахунок коштів ЄС. Про це він розповів у нещодавньому інтерв’ю державному радіо, передає Reuters.

Орбан готує ще один удар для Україні перед виборами: озвучено цинічну пропозицію

Віктор Орбан. Фото: Reuters

У контексті майбутніх виборів у квітні Орбан окреслив їх як вибір між війною та миром, позиціонуючи свій уряд єдиним захистом від конфліктних та економічних ризиків, а Україну — як державу, що нібито не заслуговує міжнародної допомоги. За його оцінкою, Київ потребує близько 800 млрд євро підтримки протягом десяти років. Орбан зазначив, що ЄС планує забезпечити ці кошти двома способами: спершу "вичавлюючи" ресурси з країн-членів, а потім залучаючи кредити. Водночас він наголосив, що не дозволить Брюсселю "обкрадати" Угорщину.

Для донесення своїх аргументів до населення уряд ініціює "національні консультації", що, як уточнює Reuters, можуть нагадувати неформальний референдум у формі бюлетеня, який розсилають громадянам. Орбан запевняє: кожен угорець матиме можливість висловитися проти фінансування України, а разом з урядом сказати "ні". Він також звинуватив опозиційні сили у підтримці України, що, на його думку, суперечить національним інтересам.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський висловив оцінку співпраці з США у сфері мирних переговорів, назвавши її "дуже продуктивною". Свою позицію він озвучив під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, реагуючи на заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Україна нібито затримує процес укладання мирної угоди.



