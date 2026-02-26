Орбан готовят неожиданную "победу": на какой резонансный шаг готовится пойти ЕС

В Европейском Союзе ищут способы, чтобы дать венгерскому премьеру Виктор Орбан возможность сохранить политическое лицо в преддверии выборов и при этом отказаться от блокирования финансирования Украины, не вступая в длительный юридический спор с Будапештом. Об этом изданию Politico сообщили трое анонимных дипломатов ЕС.

Одним из вариантов "победы" для Орбана могло бы стать обещание возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть в Восточную Европу.

"Он получит свой проклятый трубопровод. Эта история с "Дружбой" никак не выглядит правдоподобной, но он должен одержать победу в своей (предвыборной) кампании", — отметил один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров.

ЕС оказался в сложной ситуации: с одной стороны, Киев стоит на пороге финансового кризиса, с другой — Евросоюз не желает делать политические подарки венгерскому лидеру перед выборами. Украина рискует остаться без финансирования до апреля, когда в Венгрии пройдут выборы.

Шаги Орбана вызвали негодование по всему ЕС. Президент Европейского совета Антониу Кошта в начале недели предупредил в письме, что венгерский премьер нарушил принцип "искреннего сотрудничества", намекая на возможные юридические санкции, включая процедуру по статье 7, которая может лишить Будапешт права голоса в ЕС.

Однако четверо дипломатов и чиновник ЕС, пожелавших остаться анонимными, отвергли идею юридического решения. По их мнению, лидеры должны сосредоточиться на политическом давлении и убеждении Будапешта снять вето.

"Нет времени на юридический вариант. Нужно найти политическое решение", — подчеркнул один из дипломатов.

Более реалистичным путем, по мнению дипломатов, является создание документа с обещанием возобновления поставок российской нефти через "Дружбу", что позволит Орбану сохранить лицо и одновременно разблокировать средства для Украины. Этот подход напоминает обходной механизм, который ЕС применял в октябре 2025 года для преодоления сопротивления Словакии по прекращению поставок российского газа.

Как уже писали "Комментарии", президент Европарламента Роберта Мецола призвала страны Европейского Союза к решительным и оперативным действиям против российского теневого флота, который используется для обхода санкций и финансирования войны в Украине. В интервью Sky News она подчеркнула, что Брюссель не может игнорировать морские схемы Кремля, позволяющие Москве продолжать поставки ресурсов и поступление средств для ведения боевых действий.