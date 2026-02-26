Орбану готують несподівану "перемогу": на який резонансний крок готується піти ЄС

У Європейському Союзі шукають способи, щоб дати угорському прем’єру Віктор Орбан можливість зберегти політичне обличчя напередодні виборів і при цьому відмовитися від блокування фінансування України, не вступаючи у тривалу юридичну суперечку з Будапештом. Про це виданню Politico повідомили троє анонімних дипломатів ЄС.

Фото: з відкритих джерел

Одним із варіантів "перемоги" для Орбана могла б стати обіцянка відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба", який транспортує російську нафту до Східної Європи.

"Він отримає свій клятий трубопровід. Ця історія з "Дружбою" ніяк не виглядає правдоподібною, але він повинен здобути перемогу у своїй (передвиборчій) кампанії", — зазначив один із дипломатів, знайомий із ходом переговорів.

ЄС опинився у складній ситуації: з одного боку, Київ стоїть на порозі фінансової кризи, а з іншого — Євросоюз не бажає робити політичні подарунки угорському лідеру перед виборами. Україна ризикує залишитися без фінансування до квітня, коли в Угорщині відбудуться вибори.

Кроки Орбана викликали обурення в усьому ЄС. Президент Європейської ради Антоніу Кошта на початку тижня попередив у листі, що угорський прем’єр порушив принцип "щирої співпраці", натякаючи на можливі юридичні санкції, включно з процедурою за статтею 7, яка може позбавити Будапешт права голосу в ЄС.

Проте четверо дипломатів та високопосадовець ЄС, які побажали залишитися анонімними, відкинули ідею юридичного вирішення. На їхню думку, лідери повинні зосередитися на політичному тиску та переконанні Будапешта зняти вето.

"Немає часу на юридичний варіант. Потрібно знайти політичне рішення", — підкреслив один із дипломатів.

Більш реалістичним шляхом, на думку дипломатів, є створення документа з обіцянкою відновлення постачання російської нафти через "Дружбу", що дозволить Орбану зберегти обличчя і водночас розблокувати кошти для України. Цей підхід нагадує обхідний механізм, який ЄС застосовував у жовтні 2025 року для подолання опору Словаччини щодо припинення постачання російського газу.

