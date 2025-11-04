Орбан хочет задобрить Трампа, чтобы в дальнейшем зависеть от Кремля: громкие детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем их переговоров станет энергетическое сотрудничество.

Фото: из открытых источников

Согласно правительственным источникам, Орбан планирует предложить масштабное энергетическое соглашение, в котором Будапешт будет просить Вашингтон признать, что, учитывая исторические, географические и технические факторы, Венгрия не может в ближайшее время отказаться от российской нефти и газа. В то же время, Венгрия готова увеличить сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности в вопросах малых модульных реакторов, хранения топлива и отработанных ядерных отходов.

Источники также отмечают, что за кулисами обсуждается не только энергетическое соглашение, но и геополитическое партнерство между двумя странами. Венгрия пытается найти баланс между сохранением поставок энергоносителей из России и усилением экономических и стратегических связей с США.

Ранее Орбан заявил, что планирует убедить Трампа в вопросе ослабления американских санкций в отношении российских энергоресурсов. Венгерская сторона уточнила, что в ходе встречи 7 ноября будут подписаны соглашения в области энергетики и обороны.

По данным источников, венгерское правительство активно готовится к подписанию энергетического соглашения с США, основные пункты которого сосредоточены на обеспечении энергетической безопасности Венгрии посредством российских энергоресурсов и углублении экономических отношений с американскими партнерами.

